Журналист Максим Кононенко умер в возрасте 53 лет

Журналист Максим Кононенко умер на 54-м году жизни. Об этом сообщает RT со ссылкой на его супругу.

Максим Кононенко, известный в "Живом журнале" как Parker, родился в 1971 году в Апатитах Мурманской области. Закончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Учился в Литературном институте имени М. Горького. В 2002-2008 годах был соведущим Глеба Павловского в телепрограмме "Реальная политика" на НТВ, также вёл передачу "Коллекция глупостей" и рубрику "Реплика" на радио "Вести FM" и телеканале "Россия 24". Писал для таких изданий и информационных агентств, как "Известия", РИА "Новости", RT, "Лента.ру", "Газета.ru", "Взгляд" и для Life.ru.