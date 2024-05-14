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14 мая, 17:30
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Журналист Максим Кононенко умер в возрасте 53 лет

Максим Кононенко. Обложка © ТАСС / Юрий Машков

Максим Кононенко. Обложка © ТАСС / Юрий Машков

Журналист Максим Кононенко умер на 54-м году жизни. Об этом сообщает RT со ссылкой на его супругу.

Причины смерти пока не уточняются.

Максим Кононенко, известный в "Живом журнале" как Parker, родился в 1971 году в Апатитах Мурманской области. Закончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Учился в Литературном институте имени М. Горького. В 2002-2008 годах был соведущим Глеба Павловского в телепрограмме "Реальная политика" на НТВ, также вёл передачу "Коллекция глупостей" и рубрику "Реплика" на радио "Вести FM" и телеканале "Россия 24". Писал для таких изданий и информационных агентств, как "Известия", РИА "Новости", RT, "Лента.ру", "Газета.ru", "Взгляд" и для Life.ru.

В конце прошлого года Life.ru приводил мнение Кононенко насчёт национальной идеи России. По мнению журналиста, с этим понятием чётко связан любимый многими новогодний фильм "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"

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