Каскадёр из "Места встречи изменить нельзя" Жариков скончался в возрасте 85 лет

Ушёл из жизни Владимир Жариков — известный каскадёр, сыгравший в целом ряде любимых отечественным зрителем картин. Как сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России, артиста не стало 10 мая, ему было 85 лет. Причины его кончины неизвестны.

Почётный кинематографист РФ, кандидат философских наук, актёр, поэт и прозаик Жариков за свою жизнь успел сыграть в более чем 80 картинах. В частности, он отметился в "Д’Артаньяне и трёх мушкетёрах", "Пиратах ХХ века" и других кинолентах. А в фильме "Место встречи изменить нельзя" почивший трижды участвовал в трюках, например, заменив официантку в ресторане, которую по сюжету выбросили из окна.

В 1980-е годы Жариков основал в Одессе школу каскадёрского мастерства, которая работала десять лет, после чего преподавал в московской школе каскадёрской подготовки Всероссийского объединения каскадёров "Мастер". Затем именитый артист организовал собственную частную кинофирму "Мустанг".