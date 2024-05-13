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13 мая, 15:03

Каскадёр из "Места встречи изменить нельзя" Жариков скончался в возрасте 85 лет

Владимир Жариков. Обложка © Kino-teatr.ru

Владимир Жариков. Обложка © Kino-teatr.ru

Ушёл из жизни Владимир Жариков — известный каскадёр, сыгравший в целом ряде любимых отечественным зрителем картин. Как сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России, артиста не стало 10 мая, ему было 85 лет. Причины его кончины неизвестны.

Почётный кинематографист РФ, кандидат философских наук, актёр, поэт и прозаик Жариков за свою жизнь успел сыграть в более чем 80 картинах. В частности, он отметился в "Д’Артаньяне и трёх мушкетёрах", "Пиратах ХХ века" и других кинолентах. А в фильме "Место встречи изменить нельзя" почивший трижды участвовал в трюках, например, заменив официантку в ресторане, которую по сюжету выбросили из окна.

В 1980-е годы Жариков основал в Одессе школу каскадёрского мастерства, которая работала десять лет, после чего преподавал в московской школе каскадёрской подготовки Всероссийского объединения каскадёров "Мастер". Затем именитый артист организовал собственную частную кинофирму "Мустанг".

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Ранее пришла весть о смерти художника-мультипликатора, режиссёра "Союзмультфильма" Александра Горленко. Причины не уточняются, ему было 68 лет. Заслуженный работник культуры был одним из основоположников школы отечественной анимации.

Матвей Константинов
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