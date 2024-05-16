Легендарный актёр фильма "Али-Баба и сорок разбойников" умер в пражской больнице Умер чешский актёр фильма "Али-Баба и сорок разбойников" Властимил Харапес 16 мая, 13:06 Властимил Харапес. Обложка © Словацкий национальный театр

Актёр, режиссёр и танцор, возглавлявший балетную труппу Национального театра Праги и Международную пражскую консерваторию, Властимил Харапес ушёл из жизни после тяжёлой болезни. Печальное известие сообщил национальный театр Словакии.

"Легендарный танцор, актёр, хореограф, режиссёр, педагог Властимил Харапес скончался в возрасте 77 лет сегодня, 15 мая 2024 года, в полдень после тяжёлого заболевания в одной из пражских больниц", — говорится в тексте.

Властимил Харапес родился в Чехословакии в 1946 году и с юности обучался балетной хореографии, в том числе в СССР. Артист долгое время работал в Национальном театре в Праге, став незаменимым исполнителем роли Ромео в постановке по книге Шекспира.

В России Харапеса знают по фильму "Али-Баба и сорок разбойников", который был снят совместно СССР, ФРГ и Словакией. Актёр также отметился в картинах "Как исправить папу", "Как вырвать зуб у кита" и других. Харапес был женат на актрисе Елене Струпковой и певице Хане Загоровой.

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Авторы Татьяна Миссуми