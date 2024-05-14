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14 мая, 18:17

Лауреат Нобелевской премии по литературе умерла после 10 лет мучений от деменции

Лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро умерла на 93-м году жизни

Элис Манро. Обложка © Nobelprize.org

Элис Манро. Обложка © Nobelprize.org

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2013 года и международной Букеровской премии 2009 года канадская писательница Элис Манро умерла в 92 года. По данным Globe and Mail, она на протяжении как минимум десяти лет страдала деменцией.

Сообщается, что Манро скончалась в доме престарелых в провинции Онтарио. Она была удостоена Нобелевской премии как "мастер современного короткого рассказа". Примечательно, что писательница стала первой женщиной в Канаде, кто получил эту награду.

Американский писатель Пол Остер умер на 78-м году жизни
Американский писатель Пол Остер умер на 78-м году жизни

Ранее Life.ru писал о смерти именитого французского журналиста Бернара Пиво. Он брал интервью у Александра Солженицына и Владимира Набокова, а также вёл дебаты Бориса Ельцина.

Никита Осипов
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