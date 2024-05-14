Лауреат Нобелевской премии по литературе умерла после 10 лет мучений от деменции

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2013 года и международной Букеровской премии 2009 года канадская писательница Элис Манро умерла в 92 года. По данным Globe and Mail, она на протяжении как минимум десяти лет страдала деменцией.

Сообщается, что Манро скончалась в доме престарелых в провинции Онтарио. Она была удостоена Нобелевской премии как "мастер современного короткого рассказа". Примечательно, что писательница стала первой женщиной в Канаде, кто получил эту награду.