Лауреат Нобелевской премии по литературе умерла после 10 лет мучений от деменции
Лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро умерла на 93-м году жизни
Элис Манро. Обложка © Nobelprize.org
Лауреат Нобелевской премии по литературе 2013 года и международной Букеровской премии 2009 года канадская писательница Элис Манро умерла в 92 года. По данным Globe and Mail, она на протяжении как минимум десяти лет страдала деменцией.
Сообщается, что Манро скончалась в доме престарелых в провинции Онтарио. Она была удостоена Нобелевской премии как "мастер современного короткого рассказа". Примечательно, что писательница стала первой женщиной в Канаде, кто получил эту награду.
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