Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 21:14

Скончался именитый французский журналист Бернар Пиво, который вёл дебаты Ельцина

Французский журналист Бернар Пиво. Обложка © Wikipedia / librairiemollat

Французский журналист Бернар Пиво. Обложка © Wikipedia / librairiemollat

Знаменитый французский журналист и писатель Бернар Пиво, который брал интервью у Александра Солженицына и Владимира Набокова, скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Журналист и бывший президент Гонкуровской академии (2014–2019) скончался в своём доме в пригороде Парижа Нёйи-сюр-Сен. О смерти сообщила его дочь Сесиль. Пиво также являлся ведущим культовой французской телепрограммы "Апострофы", посвящённой культуре, кинематографу и литературе. В 1990 году в эфире этой программы прошли теледебаты в то время будущего президента России Бориса Ельцина и писателя Александра Зиновьева.

Пиво, сын лионских бакалейщиков, родился в мае 1935 года. Сначала изучал право в Лионе, а в 1955 году переехал в Париж, где поступил в учебный центр для журналистов. Работал в журнале Littéraire Figaro, став вскоре главой литературного отдела, затем — радиоведущим юмористической программы, где акцентировал внимание на политических вопросах. Как пишет издание, заставил миллионы французов полюбить книги и писателей, а его французский язык считался образцовым. Пиво выпустил несколько романов и книгу диктантов.

Умер актёр Бернард Хилл, сыгравший короля Теодена во "Властелине колец"
Умер актёр Бернард Хилл, сыгравший короля Теодена во "Властелине колец"

Ранее в возрасте 63 лет умер лауреат Каннского кинофестиваля французский режиссёр Лоран Канте. Причиной кончины называется болезнь, подробности не раскрываются. Почивший до последнего работал над фильмом "Ученик", который должен был выйти в 2025 году.

Евгения Мосс
  • Новости
  • Франция
  • СМИ
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров