Скончался именитый французский журналист Бернар Пиво, который вёл дебаты Ельцина

Знаменитый французский журналист и писатель Бернар Пиво, который брал интервью у Александра Солженицына и Владимира Набокова, скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Журналист и бывший президент Гонкуровской академии (2014–2019) скончался в своём доме в пригороде Парижа Нёйи-сюр-Сен. О смерти сообщила его дочь Сесиль. Пиво также являлся ведущим культовой французской телепрограммы "Апострофы", посвящённой культуре, кинематографу и литературе. В 1990 году в эфире этой программы прошли теледебаты в то время будущего президента России Бориса Ельцина и писателя Александра Зиновьева.

Пиво, сын лионских бакалейщиков, родился в мае 1935 года. Сначала изучал право в Лионе, а в 1955 году переехал в Париж, где поступил в учебный центр для журналистов. Работал в журнале Littéraire Figaro, став вскоре главой литературного отдела, затем — радиоведущим юмористической программы, где акцентировал внимание на политических вопросах. Как пишет издание, заставил миллионы французов полюбить книги и писателей, а его французский язык считался образцовым. Пиво выпустил несколько романов и книгу диктантов.