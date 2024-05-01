Американский писатель Пол Остер умер на 78-м году жизни

На 78-м году жизни скончался американский писатель и переводчик Пол Остер, сообщает газета The New York Times со ссылкой на его подругу.

Умер Остер в своём доме в Бруклине. Причиной смерти писателя стали осложнения после рака лёгких, дополнила женщина.

Пол Остер стал известен всему миру благодаря "Нью-Йоркской трилогии" (1987), в которую входили романы "Стеклянный город", "Призраки" и "Запертая комната". За роман "Левиафан" (1992) он получил литературную премию Медичи.