Умерла народный художник России и обладательница премии "Эмми" Элеонора Маклакова

В возрасте 84 лет умерла народный художник России, создательница костюмов для театральных и кинопостановок Элеонора Маклакова. Об этом рассказали в телеграм-канале Школы-студии МХАТ.

"Элеонора Петровна до последнего была в работе, в общении со студентами, и сейчас 3-й курс художников-технологов делает по её эскизам учебные работы. 7 мая Элеоноре Петровне должно было исполниться 85 лет", — сказано в сообщении.

Представители МХАТ назвали Маклакову структурообразующим педагогом Школы. В 1964 году она была выпускницей постановочного факультета Школы-студии МХАТ, куда вернулась уже в качестве преподавателя в 1982 году. В 1989-м она сформировала отделение художников-технологов, которое вела по своей программе. Также народный художник в течение долгого времени заведовала кафедрой сценического костюма. Факультет до сих пор обучает студентов по наработкам Маклаковой.

"Ремесло, искусство Элеоноры Маклаковой воплощено в российском кино и театре. Список её профессиональных успехов обширен. Это авторитетное имя в творчестве. Её более чем сорокалетний опыт преподавания позволил прорасти в российском искусстве целым поколениям мастеров", — говорится в тексте.

Из-под кисти Маклаковой выходили наряды для более 30 кинокартин. Художница была лауреатом премии "Эмми" Американской академии телевизионных искусств и наук за костюмы к фильму "Пётр Великий". Кроме того, она удостоена Главного приза дизайнеров Калифорнии. Маклакова придумала костюмы для популярных оперных спектаклей: "Травиата" Дж. Верди (Государственный академический Большой театр России),"Евгений Онегин" Чайковского и "Первая любовь" Головина (Московский театр "Новая опера").