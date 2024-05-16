Легендарный лётчик из фильма "Чёрная акула" умер от тяжёлой болезни Умер лётчик-испытатель и звезда фильма "Чёрная акула" Дмитрий Автухов 16 мая, 10:09 Дмитрий Автухов. Обложка © кино-театр.ру

Легендарный лётчик-испытатель Дмитрий Автухов, также известный как актёр и ликвидатор аварии в Чернобыле, ушёл из жизни в 85 лет из-за тяжёлой онкологии. Об этом сообщает Mash.

Трагедия произошла ещё 10 мая. Пилот умер от онкологического заболевания, с которым боролся долгое время. Автухов был одним из ведущих испытателей КА-50 и первым пилотом пожарного вертолёта в Москве. Он сумел освоить управление двадцатью моделями авиатехники. Кроме того, лётчик снимался в кино, стал знаменитым по картине "Чёрная акула", сыграв там вертолётчика.

Ранее сообщалось, что российский живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка умер в возрасте 65 лет. Работы мастера и его учеников выставляются в Кремле. Смерть произошла из-за онкологии.

Авторы Татьяна Миссуми