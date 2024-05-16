Названа причина смерти художника Андрияки, чьи картины висят у входа в кабинет Путина
SHOT: Художник Сергей Андрияка скончался от онкологии
Сергей Андрияка. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Профессор Российской академии художеств, народный художник РФ и основатель собственной школы искусств Сергей Андрияка скончался от онкологии, от которой лечился все последние годы. Об этом сообщает SHOT.
Более двухсот работ Андрияки и его учеников висят в Кремле. Художник прославился как один из лучших мастеров акварельной живописи, написал более 10 тысяч картин. Его полотна вошли в частные коллекции и собрания многих музеев.
Как сообщалось, российский живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка умер в возрасте 65 лет. Работы мастера и его учеников выставляются в Кремле. Так, 7 мая президент России Владимир Путин по дороге на церемонию инаугурации особенно заинтересовался одной из картин в коридорах Кремля. Это была работа студентки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки под названием "Музыкальный натюрморт".