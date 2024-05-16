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Названа причина смерти художника Андрияки, чьи картины висят у входа в кабинет Путина

SHOT: Художник Сергей Андрияка скончался от онкологии

16 мая, 08:30
Сергей Андрияка. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Сергей Андрияка. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Профессор Российской академии художеств, народный художник РФ и основатель собственной школы искусств Сергей Андрияка скончался от онкологии, от которой лечился все последние годы. Об этом сообщает SHOT.

Более двухсот работ Андрияки и его учеников висят в Кремле. Художник прославился как один из лучших мастеров акварельной живописи, написал более 10 тысяч картин. Его полотна вошли в частные коллекции и собрания многих музеев.

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Как сообщалось, российский живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка умер в возрасте 65 лет. Работы мастера и его учеников выставляются в Кремле. Так, 7 мая президент России Владимир Путин по дороге на церемонию инаугурации особенно заинтересовался одной из картин в коридорах Кремля. Это была работа студентки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки под названием "Музыкальный натюрморт".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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