В Приморье мужчина погиб, выпав из вылетевшей в кювет кареты скорой помощи
В Приморье мужчина погиб, выпав из вылетевшей в кювет кареты скорой помощи. Как сообщили в пресс-службе краевого главка МВД, страшное ДТП произошло в Хасанском районе. Фельдшер пострадала, её госпитализировали.
"В неблагоприятных погодных условиях водитель спецавтомобиля на повороте не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Произошло опрокидывание", — говорится в сообщении.
Ведомство начало проверку, на месте работает следственно-оперативная группа. На фото — место аварии. Видно, что автомобиль скорой помощи сильно пострадал.
Ранее три человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком на Кубани. Водитель первой не справился с управлением и влетел в большегруз. Он и две пассажирки скончались до приезда скорой помощи.
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