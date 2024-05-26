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Регион
26 мая, 10:46

В Приморье мужчина погиб, выпав из вылетевшей в кювет кареты скорой помощи

В Приморье мужчина погиб, выпав из вылетевшей в кювет кареты скорой помощи. Как сообщили в пресс-службе краевого главка МВД, страшное ДТП произошло в Хасанском районе. Фельдшер пострадала, её госпитализировали.

Место смертельного ДТП со скорой помощью в Приморье. Фото © Telegram / Полиция Приморья

Место смертельного ДТП со скорой помощью в Приморье. Фото © Telegram / Полиция Приморья

"В неблагоприятных погодных условиях водитель спецавтомобиля на повороте не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Произошло опрокидывание", — говорится в сообщении.

Ведомство начало проверку, на месте работает следственно-оперативная группа. На фото — место аварии. Видно, что автомобиль скорой помощи сильно пострадал.

Место смертельного ДТП со скорой помощью в Приморье. Фото © Telegram / Полиция Приморья

Место смертельного ДТП со скорой помощью в Приморье. Фото © Telegram / Полиция Приморья

Актёр из сериала "След" трагически погиб в ДТП
Актёр из сериала "След" трагически погиб в ДТП

Ранее три человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком на Кубани. Водитель первой не справился с управлением и влетел в большегруз. Он и две пассажирки скончались до приезда скорой помощи.

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Telegram / Полиция Приморья

Матвей Константинов
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