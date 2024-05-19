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19 мая, 16:39

Три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Краснодарском крае

Место ДТП на трассе в Краснодарском крае. Обложка © Telegram / 23 МВД

Место ДТП на трассе в Краснодарском крае. Обложка © Telegram / 23 МВД

Водитель и два пассажира погибли на трассе в Тихорецком районе Краснодарского края в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД РФ.

Автомобиль, который разбился на трассе в Краснодарском крае. Фото © Telegram / 23 МВД

Автомобиль, который разбился на трассе в Краснодарском крае. Фото © Telegram / 23 МВД

В ведомстве пояснили, что авария случилась на автодороге "Обход города Тихорецка". Водитель за рулём Hyundai Creta не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик Renault.

"В результате ДТП водитель легковушки и его два пассажира (женщины) погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи", — указано в сообщении.

Место ДТП на трассе в Краснодарском крае. Фото © Telegram / 23 МВД

Место ДТП на трассе в Краснодарском крае. Фото © Telegram / 23 МВД

Десять человек пострадали в жёстком ДТП с автобусом под Иркутском
Десять человек пострадали в жёстком ДТП с автобусом под Иркутском

А ранее Life.ru рассказывал, что пять человек погибли из-за аварии на трассе в Ленинградской области. 21-летний водитель иномарки хотел обогнать машину, но не сумел и врезался в неё.

Дарья Нарыкова
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