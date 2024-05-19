Три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Краснодарском крае

Водитель и два пассажира погибли на трассе в Тихорецком районе Краснодарского края в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД РФ.

Автомобиль, который разбился на трассе в Краснодарском крае. Фото © Telegram / 23 МВД

В ведомстве пояснили, что авария случилась на автодороге "Обход города Тихорецка". Водитель за рулём Hyundai Creta не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик Renault.

"В результате ДТП водитель легковушки и его два пассажира (женщины) погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи", — указано в сообщении.

Место ДТП на трассе в Краснодарском крае. Фото © Telegram / 23 МВД