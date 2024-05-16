Десять человек пострадали в жёстком ДТП с автобусом под Иркутском Под Иркутском УАЗ въехал в автобус с вахтовиками, пострадали 10 человек 16 мая, 07:17 ДТП под Иркутском, пострадали 10 человек. Обложка © Telegram / Прокуратура Иркутской области

В Иркутской области автомобиль столкнулся с микроавтобусом, который перевозил вахтовиков, в результате ДТП пострадало десять человек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"15.05.2024 в дневное время на 359-м километре трассы Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово на территории Жигаловского района произошло столкновение автомобиля УАЗ и автобуса "Мерседес", следовавшего с вахтовиками подрядной организации в сторону р.п. Жигалово", — уточнили в ведомстве.

Травмы получили водитель и пассажир УАЗ, а также восемь вахтовиков в автобусе. Прокуратура проводит проверку. Кроме того, будет дана оценка исполнению законодательства об организации пассажирских перевозок. Дело заведено по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следствие устанавливает причины и виновника ДТП.

Ранее сообщалось, что манипулятор снёс опору моста на 314-м километре Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. Конструкция с указателями и камерами рухнула на проезжающую "ниву". Водитель чудом отделался ушибами.

Авторы Татьяна Миссуми