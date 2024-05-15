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15 мая, 01:05

Иномарку разорвало на части в жёстком ДТП на юго-западе Москвы

SHOT: Solaris разнесло на части в результате жёсткой аварии на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы в ночь на 15 мая на большой скорости врезался в столб автомобиль Hyundai Solaris, три человека серьёзно пострадали. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Иномарку разнесло на части в результате жёсткой аварии на юго-западе Москвы. Видео © Telegram / SHOT

Это случилось на Тарусской улице. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела на тротуар, а затем ударилась о столб и перевернулась. От столкновения у иномарки вырвало двигатель.

По свидетельству очевидцев, двух пассажирок скорая увезла в больницу с подозрением на перелом позвоночника. Мужчина, находившийся за рулём, также пострадал, вероятно, он был в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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А 12 мая в результате ДТП погиб мастер спорта международного класса, чемпион России, обладатель Кубка Европы по триатлону, основатель федеральной системы спортивной подготовки ЦиклON, участник Олимпийских игр (Афины-2004, Пекин-2008) Игорь Сысоев. Ему было 43 года.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Лариса Сафронова
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