Иномарку разорвало на части в жёстком ДТП на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы в ночь на 15 мая на большой скорости врезался в столб автомобиль Hyundai Solaris, три человека серьёзно пострадали. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Иномарку разнесло на части в результате жёсткой аварии на юго-западе Москвы. Видео © Telegram / SHOT

Это случилось на Тарусской улице. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела на тротуар, а затем ударилась о столб и перевернулась. От столкновения у иномарки вырвало двигатель.

По свидетельству очевидцев, двух пассажирок скорая увезла в больницу с подозрением на перелом позвоночника. Мужчина, находившийся за рулём, также пострадал, вероятно, он был в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.