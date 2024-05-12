Участник двух Олимпийских игр Игорь Сысоев разбился насмерть, ему было 43 года

Мастер спорта международного класса, чемпион России, обладатель Кубка Европы по триатлону, основатель федеральной системы спортивной подготовки ЦиклON, участник Олимпийских игр (Афины-2004, Пекин-2008) Игорь Сысоев погиб сегодня, 12 мая, в результате ДТП. Ему было 43 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации триатлона России.

"Игорь Сысоев — первый представитель отечественного мужского триатлона, завоевавший право участия в Олимпийских играх и вошедший в первую пятёрку на чемпионатах мира по триатлону на олимпийской дистанции", — сказано в сообщении организации.

С 2000 по 2009 год Игорь Сысоев был членом российской сборной и в её составе участвовал в международных спортивных состязаниях. С 2017 по 2020 год занимал должность главного тренера национальной команды России по триатлону. Федерация пообещала навсегда сохранить память о спортсмене, который посвятил всю свою жизнь триатлону.