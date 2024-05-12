Участник двух Олимпийских игр Игорь Сысоев разбился насмерть, ему было 43 года
В ДТП погиб триатлонист Сысоев, принимавший участие в двух Олимпийских играх
Обладатель Кубка Европы по триатлону Игорь Сысоев погиб на 44-м году жизни. Фото © VK / Федерация триатлона России
Мастер спорта международного класса, чемпион России, обладатель Кубка Европы по триатлону, основатель федеральной системы спортивной подготовки ЦиклON, участник Олимпийских игр (Афины-2004, Пекин-2008) Игорь Сысоев погиб сегодня, 12 мая, в результате ДТП. Ему было 43 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации триатлона России.
"Игорь Сысоев — первый представитель отечественного мужского триатлона, завоевавший право участия в Олимпийских играх и вошедший в первую пятёрку на чемпионатах мира по триатлону на олимпийской дистанции", — сказано в сообщении организации.
С 2000 по 2009 год Игорь Сысоев был членом российской сборной и в её составе участвовал в международных спортивных состязаниях. С 2017 по 2020 год занимал должность главного тренера национальной команды России по триатлону. Федерация пообещала навсегда сохранить память о спортсмене, который посвятил всю свою жизнь триатлону.
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