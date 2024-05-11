В центре Белгорода произошло ДТП с участием скорой, ранено 7 человек
Последствия ДТП в Белгороде. Фото © Белгород № 1
В центре Белгорода произошла авария: легковой автомобиль на большой скорости протаранил выехавшую на перекрёсток машину скорой помощи, ранено семь человек. Видео столкновения опубликовал местный телеграм-канал.
Столкновение легковушки и скорой в Белгороде попало на камеру. Видео © Telegram / Белгород № 1
ДТП случилось на одном из основных перекрёстков в центральной части Белгорода. Водитель легковушки не заметил карету скорой, которая ехала на вызов со включёнными спецсигналами. На кадрах можно увидеть, что от удара транспорт медиков перевернулся и опрокинулся на другой автомобиль.
В ГИБДД уточнили, что столкнулись три автомобиля: "Газель", "Тойота-Авенсис" и "Пежо". За медпомощью обратились семь человек. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Ранее Life.ru рассказывал о другом страшном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вчера в Петербурге: пассажирский автобус потерял управление, врезался в ограждение Поцелуева моста, проломил его и рухнул в реку Мойку. Водитель был задержан и допрошен, а ход расследования взял под собственный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Впоследствии автобус достали из реки. Следствие сообщило, что погибли семеро из находившихся в салоне пассажиров.