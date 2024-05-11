В центре Белгорода произошло ДТП с участием скорой, ранено 7 человек

В центре Белгорода произошла авария: легковой автомобиль на большой скорости протаранил выехавшую на перекрёсток машину скорой помощи, ранено семь человек. Видео столкновения опубликовал местный телеграм-канал.

Столкновение легковушки и скорой в Белгороде попало на камеру. Видео © Telegram / Белгород № 1

ДТП случилось на одном из основных перекрёстков в центральной части Белгорода. Водитель легковушки не заметил карету скорой, которая ехала на вызов со включёнными спецсигналами. На кадрах можно увидеть, что от удара транспорт медиков перевернулся и опрокинулся на другой автомобиль.