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10 мая, 18:11

СК подтвердил гибель семи пассажиров автобуса, рухнувшего с моста в Петербурге

Следственный комитет подтвердил гибель семи пассажиров автобуса, который рухнул с Поцелуева моста в реку Мойку в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По данным ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до 7 человек", — говорится в сообщении.

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Напомним, автобус с пассажирами пробил ограждение Поцелуева моста и рухнул в реку. По данным СМИ, авария унесла жизни семи человек. У четверых была диагностирована клиническая смерть. По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо за рулём. Мужчину задержали и допросили. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. Ближе к вечеру спасатели подняли автобус из реки. На месте ЧП появился стихийный мемориал.

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Николь Вербер
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