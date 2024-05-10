СК подтвердил гибель семи пассажиров автобуса, рухнувшего с моста в Петербурге

Следственный комитет подтвердил гибель семи пассажиров автобуса, который рухнул с Поцелуева моста в реку Мойку в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По данным ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до 7 человек", — говорится в сообщении.