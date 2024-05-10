"Отрубило" ногу: Автоэксперт разобрал действия водителя автобуса, рухнувшего с моста в реку Мойку
Автоэксперт Попов: Водитель упавшего в реку автобуса мог затормозить 17 раз
Автобус, упавший в реку Мойка с моста в Петербурге. Фото © Telegram / МЧС России
Водитель автобуса, который ранее упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, мог успеть затормозить 17 раз. Так считает независимый автоэксперт Дмитрий Попов.
"Судя по видео, мы имеем дело с потерей управления транспортным средством либо по причине состояния водителя, либо из-за неисправности автобуса. От момента въезда в кадр до пробивания ограждения — 8,5 секунд. За это время можно нажать на тормоз 17 раз", — сказал Дмитрий Попов в разговоре с URA.ru.
По мнению эксперта, в поведении водителя отсутствует логика, такое впечатление, что он заснул. Везде заявляют, что его подрезал каршеринг и, даже если это так, то всё равно сложившуюся ситуацию можно было бы купировать. То есть видя, что автобус не попадает в поворот на "Поцелуев мост" можно было просто проехать прямо или нажать на тормоз. Кроме того, автоэксперт показал видео психоневрологу.
"Она сказала, что складывается впечатление, что у мужчины случился инсульт, причём локальный. То есть у него отрубило ногу и он не смог ничего сделать, вращал руль, как бог на душу положит. В панике выбрал неправильное действие или заснул, или он давил в, возможно, неисправный тормоз и опять-таки из-за низкой квалификации потерялся", — объяснил Попов.
Водитель легковушки мог сдержать автобус, только если бы пожертвовал своим автомобилем. Но поняв, что в него сейчас влетит пассажирский транспорт включил заднюю передачу, поэтому удар пришёлся по скользящей. В противном случае, водителю легкового автомобиля нужно было бы включить первую передачу, упереться в автобус и таким образом попытаться его остановить", резюмировал автоэксперт.
Напомним, В Петербурге утром 10 мая автобус с пассажирами пробил ограждение Поцелуева моста и рухнул в реку. По данным СМИ, авария унесла жизни семи человек. Жертвами происшествия стали семь человек. Двое пострадавших пребывают в тяжёлом состоянии, ещё у четверых диагностирована клиническая смерть. Впоследствии были опубликованы кадры, на которых видно, как некоторые очевидцы аварии, не мешкая, кинулись помогать пассажирам в ледяную воду. По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо за рулём, что привело к трагедии. Мужчину задержали и допросили. Глава СК РФ Александр Батрыкин взял ход расследования под личный контроль. Ближе к вечеру спасатели подняли автобус из реки. Позже правоохранители приступят к детальному изучению транспорта и тел погибших для установления всех обстоятельств смертельного ДТП.