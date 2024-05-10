"Отрубило" ногу: Автоэксперт разобрал действия водителя автобуса, рухнувшего с моста в реку Мойку

Водитель автобуса, который ранее упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, мог успеть затормозить 17 раз. Так считает независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

"Судя по видео, мы имеем дело с потерей управления транспортным средством либо по причине состояния водителя, либо из-за неисправности автобуса. От момента въезда в кадр до пробивания ограждения — 8,5 секунд. За это время можно нажать на тормоз 17 раз", — сказал Дмитрий Попов в разговоре с URA.ru.

По мнению эксперта, в поведении водителя отсутствует логика, такое впечатление, что он заснул. Везде заявляют, что его подрезал каршеринг и, даже если это так, то всё равно сложившуюся ситуацию можно было бы купировать. То есть видя, что автобус не попадает в поворот на "Поцелуев мост" можно было просто проехать прямо или нажать на тормоз. Кроме того, автоэксперт показал видео психоневрологу.

"Она сказала, что складывается впечатление, что у мужчины случился инсульт, причём локальный. То есть у него отрубило ногу и он не смог ничего сделать, вращал руль, как бог на душу положит. В панике выбрал неправильное действие или заснул, или он давил в, возможно, неисправный тормоз и опять-таки из-за низкой квалификации потерялся", — объяснил Попов.