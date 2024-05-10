Появилось видео с героями из Петербурга, которые доставали людей из затонувшего автобуса
Очевидцы спасли нескольких человек из затонувшего в Петербурге автобуса
Спасатели и водолазы на месте ЧП. Фото © Telegram / МЧС России
Появилось видео первых минут после падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, что очевидцы ДТП сразу бросились на помощь пассажирам в ледяную воду. Ролик с героическим поступком людей публикует "Mash на Мойке".
Сначала на крышу тонущего транспорта забрался мужчина с проходящего мимо речного трамвая. Вслед за ним с моста в реку прыгнули несколько прохожих. Оставшиеся на суше люди стали кидать в воду спасательные круги и жилеты. Благодаря помощи неравнодушных есть выжившие.
Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге автобус упал в реку Мойку и затонул. Всего в результате происшествия погибло семь человек. Двое пассажиров находятся в тяжёлом состоянии, у четверых наступила клиническая смерть. Известно, что компанию, чей автобус упал в реку, за два года штрафовали 23 раза.