Момент падения автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку попал на видео

Появились кадры падения автобуса в Петербурге с Поцелуева моста в реку Мойку и его движения незадолго до этого. Видео публикует "Mash на Мойке".

На кадрах видно, что автобус сошёл с безопасной траектории до столкновения со встречной легковой машиной, за которым последовали удар по парапету и падение в воду. Ещё до выезда на мост пассажирское транспортное средство протаранило ряд автомобилей, припаркованных у левого тротуара, что наводит на мысли о том, что водитель по какой-то причине потерял управление автобусом.