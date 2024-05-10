Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 11:46

Момент падения автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку попал на видео

Появились кадры падения автобуса в Петербурге с Поцелуева моста в реку Мойку и его движения незадолго до этого. Видео публикует "Mash на Мойке".

Момент падения автобуса в реку. Видео © Telegram / Mash на Мойке

На кадрах видно, что автобус сошёл с безопасной траектории до столкновения со встречной легковой машиной, за которым последовали удар по парапету и падение в воду. Ещё до выезда на мост пассажирское транспортное средство протаранило ряд автомобилей, припаркованных у левого тротуара, что наводит на мысли о том, что водитель по какой-то причине потерял управление автобусом.

Дептранс Москвы сообщил о нескольких ночных ДТП из-за непогоды
Дептранс Москвы сообщил о нескольких ночных ДТП из-за непогоды

Напомним, сегодня в Петербурге автобус с полным салоном пассажиров проломил парапет Поцелуева моста и упал в реку. Сейчас известно о четверых пострадавших, их вытаскивают через крышу автобуса. Пострадавших откачивали прямо там же. К этому моменту число погибших увеличилось и достигло трёх.

Обложка ©

Telegram / Mash на Мойке

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров