Число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге увеличилось
Число погибших при падении автобуса в реку Мойку в Петербурге достигло трёх
Три человека погибли в результате падения пассажирского автобуса в реку Мойку с Поцелуева моста в Петербурге. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на информированный источник.
Число погибших при падении автобуса в реку Мойку в Петербурге достигло трёх. Видео © МЧС России
Уголовное дело заведено по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлёкшее смерть двух человек". Вместе с водителем в салоне автобуса находилось 13 пассажиров. Пятеро госпитализированы в крайне тяжёлом и тяжёлом состоянии. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.
Напомним, в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами рухнул в Мойку и утонул после ДТП на Поцелуевом мосту. Изначально сообщалось об одном погибшем.
МЧС России