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10 мая, 11:38

Число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге увеличилось

Число погибших при падении автобуса в реку Мойку в Петербурге достигло трёх

Три человека погибли в результате падения пассажирского автобуса в реку Мойку с Поцелуева моста в Петербурге. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на информированный источник.

Число погибших при падении автобуса в реку Мойку в Петербурге достигло трёх. Видео © МЧС России

Уголовное дело заведено по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлёкшее смерть двух человек". Вместе с водителем в салоне автобуса находилось 13 пассажиров. Пятеро госпитализированы в крайне тяжёлом и тяжёлом состоянии. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

Напомним, в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами рухнул в Мойку и утонул после ДТП на Поцелуевом мосту. Изначально сообщалось об одном погибшем.

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МЧС России

Андрей Бражников
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