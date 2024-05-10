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10 мая, 09:17

Боец ММА извинился за побег из Петербурга в Москву после ДТП с Porsche и попросил его не сажать

Боец ММА Исламов, устроивший ДТП в Петербурге, попросил не сажать его в СИЗО

Боец поп-ММА Ибрагим Исламов в суде. Фото © Telegram / ЛЕБЕДИНОЕ озеро

Боец поп-ММА Ибрагим Исламов в суде. Фото © Telegram / ЛЕБЕДИНОЕ озеро

Боец поп-ММА Ибрагим Исламов по прозвищу Никархо, который сбежал с места ДТП в Санкт-Петербурге, на суде попросил не сажать его в СИЗО, пообещав, что больше сбегать не будет. Об этом сообщила в своём телеграм-канале руководитель Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Ибрагим Исламов, сбежавший с места ДТП в Петербурге. Видео © Telegram / ЛЕБЕДИНОЕ озеро

На суде боец поп-ММА сообщил, что в своих соцсетях он признал вину и раскаялся в содеянном. По словам Исламова, с единственной пострадавшей в ДТП — своей спутницей — он познакомился в кальянной за 15 минут до аварии. Он пообещал больше не сбегать и попросил суд не сажать его в следственный изолятор.

Следователь настаивал на своём ходатайстве. Но Исламов в ответ заявил, что к нему домой с утра нагрянули люди, которые предложили ему проехать в суд. По мнению бойца, им следовало ему позвонить, а он бы великодушно приехал, чтобы решить вопрос.

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25 апреля боец поп-ММА Ибрагим Исламов на арендованном Porsche Cayenne выехал на встречку на Троицком мосту в Санкт-Петербурге и врезался в его раздвижную часть. После ДТП он поспешил немедленно скрыться, для чего и отправился в Москву. Оперативники в столице быстро его задержали.

Владимир Озеров
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