Пырнул знакомого ножом: В Екатеринбурге боец ММА через окно хотел сбежать от спецназа, но сломал ноги

В Екатеринбурге боец ММА попытался через окно сбежать от спецназа, но серьёзно травмировался и всё равно был задержан силовиками. Как пишет SHOT, уйти от правоохранителей хотел 27-летний Александр Онегов, также известный как Клёпа, ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи, мошенничество и подделку документов.

В Екатеринбурге боец ММА через окно сбежал от спецназа, но сломал ноги. Видео © Telegram / УМВД Екатеринбурга

А на днях спортсмен пырнул ножом знакомого, отнял у него iPhone, сто тысяч рублей и золотую цепь. Также обвинения в адрес спортсмена поступили от 20-летней девушки, которую тот принуждал к занятию проституцией. По её словам, Клёпа уговорил отработать несколько смен, но снял всё на видео и начал вымогать деньги, угрожая расправой. Жертве даже пришлось взять кредит.

Взглянув на преступный профиль Клёпы, силовики поняли, что мужчина представляет опасность. На задержание было принято решение отправить сразу две группы спецназа, и не зря: услышав грозные требования открыть дверь, Александр сиганул с балкона третьего этажа и переломал ноги. На видео — тот самый полёт Клёпы и его задержание.

В отношении задержанного пока возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", по ней Клёпе грозит до восьми лет лишения свободы. Правоохранители ищут всех жертв спортсмена.

Александр Онегов. Фото © VK / Управление МВД России по г.Екатеринбургу