В Москве задержали бойца ММА, сбежавшего с места аварии в Петербурге

В Москве за устроенное в Санкт-Петербурге ДТП задержали бойца поп-ММА Ибрагима Исламова по прозвищу Никархо. Подробности инцидента сообщает SHOT.

Момент ДТП в Петербурге и задержание Исламова в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Ночью 25 апреля на арендованном Porsche Cayenne Исламов выехал на встречку на Троицком мосту в Северной столице и врезался в его раздвижную часть. Бросив машину, 25-летний спортсмен скрылся с места ДТП и уехал в Москву. Однако оперативникам удалось выйти на его след. Так, сегодня, 8 мая, Исламова нашли в однокомнатной квартире в столичном районе Люблино. На опубликованных телеграм-каналом кадрах видно, как спортсмен во время обыска безуспешно пытается дозвониться адвокату. При этом на полке в комнате лежал пистолет.

В ближайшее время виновника аварии этапируют в Петербург, где ему изберут меру пресечения. По статье 267.1 УК РФ "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств" Исламову грозит до двух лет лишения свободы.

Ибрагим Исламов известен как участник поединков по правилам ММА, бокса и кулачных боёв. Спортсмен выступал на таких турнирах, как ARENA, Hype Fighting, Hardcore Fighting и др.