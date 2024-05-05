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Регион
5 мая, 08:31

Priora в хлам: 20-летний лихач из Кемерова разбился насмерть и погубил двух друзей

Ночью в Кемерове случилось смертельное ДТП, погибли трое, двое ранены

Место смертельного ДТП в Кемерове. VK / Регион-42 Кемерово

Место смертельного ДТП в Кемерове. VK / Регион-42 Кемерово

Минувшей ночью в Кемерове произошло смертельное ДТП: в результате столкновения автомобиля с деревом погибли трое человек, двое ранены. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"В Кемерове полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого три человека погибли, ещё двое получили травмы. ДТП произошло сегодня в городе Кемерове около 03:30, в районе 1-го Ноябрьского переулка. На место незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа УМВД России по г. Кемерово и сотрудники Госавтоинспекции", сказано в публикации.

Предварительная версия трагедии такова: водитель Lada Priora не совладал с управлением и допустил съезд с дороги, после чего протаранил металлическое ограждение и въехал в дерево. Погибли сидевший за рулём 20-летний парень и два его пассажира — 21 год и 27 лет. Все они умерли на месте от полученных травм. В салоне находилось ещё двое человек (22 и 24 года), они госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Полицейские выясняют подробности случившегося. Впоследствии может быть возбуждено уголовное дело в связи с нарушением ПДД и эксплуатации транспортного средства.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как двое школьников попали в ДТП на мотоцикле в Ленинградской области. Один из них умер на месте, второй был госпитализирован в состоянии средней тяжести, за его состоянием наблюдают медики. Парни ехали по обочине и врезались в двигавшуюся попутно машину, внезапно свернувшую направо.

Юрий Лысенко
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