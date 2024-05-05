Priora в хлам: 20-летний лихач из Кемерова разбился насмерть и погубил двух друзей

Минувшей ночью в Кемерове произошло смертельное ДТП: в результате столкновения автомобиля с деревом погибли трое человек, двое ранены. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"В Кемерове полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого три человека погибли, ещё двое получили травмы. ДТП произошло сегодня в городе Кемерове около 03:30, в районе 1-го Ноябрьского переулка. На место незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа УМВД России по г. Кемерово и сотрудники Госавтоинспекции", — сказано в публикации.

Предварительная версия трагедии такова: водитель Lada Priora не совладал с управлением и допустил съезд с дороги, после чего протаранил металлическое ограждение и въехал в дерево. Погибли сидевший за рулём 20-летний парень и два его пассажира — 21 год и 27 лет. Все они умерли на месте от полученных травм. В салоне находилось ещё двое человек (22 и 24 года), они госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Полицейские выясняют подробности случившегося. Впоследствии может быть возбуждено уголовное дело в связи с нарушением ПДД и эксплуатации транспортного средства.