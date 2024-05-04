Двое школьников на мотоцикле попали в смертельное ДТП под Петербургом

Авария с двумя школьниками на мотоцикле произошла во Всеволожском районе Ленинградской области. Один из парней погиб, за жизнь второго борются врачи, пишет "Mash на Мойке".

Всё случилось на трассе Санкт-Петербург – Всеволожск, по обочине которой двое подростков ехали в направлении деревни Новосаратовки на мотоцикле Lifan. Автомобиль Opel, двигавшийся в ту же сторону, свернул направо и протаранил парней.

С места происшествия обоих юношей увезла скорая. 16-летний водитель по имени Александр был госпитализирован в тяжёлом состоянии, его 17-летний пассажир Тимур — в средней степени тяжести. В итоге первый умер в больнице. Врачи контролируют состояние второго пострадавшего, у него диагностировали повреждение внутренних органов и резаную рану в области колена. Правоохранители проводят проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием.