В Москве мотоциклист и Porsche устроили ДТП, есть пострадавшие

В Москве авария с участием мотоцикла и автомобиля марки Porsche произошла на Пресненской набережной. В результате столкновения пострадал водитель двухколёсного транспорта. Об этом происшествии сообщил источник 360.ru.

После инцидента мотоциклиста осмотрели врачи скорой помощи. У пострадавшего диагностировали различные переломы, он был госпитализирован в ГКБ имени Боткина. Разлива топлива на месте ДТП не произошло. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, кто виноват в происшествии.