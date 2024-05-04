В Москве мотоциклист и Porsche устроили ДТП, есть пострадавшие
В Москве дорогу не поделили мотоциклист и Porsche, есть пострадавшие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В Москве авария с участием мотоцикла и автомобиля марки Porsche произошла на Пресненской набережной. В результате столкновения пострадал водитель двухколёсного транспорта. Об этом происшествии сообщил источник 360.ru.
После инцидента мотоциклиста осмотрели врачи скорой помощи. У пострадавшего диагностировали различные переломы, он был госпитализирован в ГКБ имени Боткина. Разлива топлива на месте ДТП не произошло. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, кто виноват в происшествии.
Ранее стало известно, что двое школьников на мотоцикле попали в смертельное ДТП в Ленобласти. Всё случилось на трассе Санкт-Петербург — Всеволожск, по обочине которой они ехали в направлении деревни Новосаратовки на мотоцикле Lifan. Автомобиль Opel, двигавшийся в ту же сторону, свернул направо и протаранил парней. С места происшествия обоих юношей увезла скорая.