В Петербурге насмерть разбился байкер, его 16-летняя пассажирка чудом выжила

В Северной столице произошло смертельное ДТП — погиб байкер, ехавшая с ним 16-летняя девушка получила ушибы. Мотоцикл разбился при столкновении, Mash на Мойке публикует видео с места происшествия.

В ДТП на Комендантском проспекте Петербурга насмерть разбился байкер. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Последствия ДТП в Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Последствия ДТП в Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Управлял попавшим в аварию Kawasaki ZZR1400 33-летний мужчина по имени Олег, позади него на том же мотоцикле ехала несовершеннолетняя девушка. Они двигались от Плесецкой улицы в сторону Арцеуловской аллеи. Водитель влетел на скорости в бордюр и потерял управление транспортным средством.

В это время параллельно им ехала иномарка Omoda, которой управляла 22-летняя девушка. Она рассказала, как всё происходило: мотоцикл врезался в заднюю часть автомобиля слева, байкера с пассажиркой швырнуло вперёд. Мужчина умер на месте от полученных травм, подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По данным петербургской полиции, за последние два года погибший мотоциклист к административной ответственности привлекался три раза.