Актёра из "Улиц разбитых фонарей" сбила машина, за его жизнь борются врачи в реанимации

Актёр сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Александр Майоров госпитализирован в реанимацию в тяжёлом состоянии. По сведениям " Mash на Мойке ", звезду на полном ходу сбил автомобиль Subaru на Приморском шоссе в Петербурге.

Авария произошла около 10 часов вечера, когда 44-летний актёр пытался перейти дорогу вне пешеходного. Водитель легковушки не успел затормозить и на полном ходу сбил нарушителя. Пострадавший доставлен в горбольницу № 40. У актёра два перелома костей правой ноги, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

Оказалось, что водитель Subaru Forester только за этот год получил семь протоколов за превышение скорости и один — за отсутствие прав при вождении. Он утверждает, что актёр выбежал на дорогу, размахивая руками, и был в "приподнятом настроении". После наезда водитель вызвал на место службы.