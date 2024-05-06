Актёра из "Улиц разбитых фонарей" сбила машина, за его жизнь борются врачи в реанимации
Актёр "Улиц разбитых фонарей" Майоров попал в реанимацию после ДТП в Петербурге
Актёр "Улиц разбитых фонарей" Александр Майоров. Фото © VK / Александр Майоров
Актёр сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Александр Майоров госпитализирован в реанимацию в тяжёлом состоянии. По сведениям "Mash на Мойке", звезду на полном ходу сбил автомобиль Subaru на Приморском шоссе в Петербурге.
Место ДТП с актёром Майоровым. Фото © Mash на Мойке
Авария произошла около 10 часов вечера, когда 44-летний актёр пытался перейти дорогу вне пешеходного. Водитель легковушки не успел затормозить и на полном ходу сбил нарушителя. Пострадавший доставлен в горбольницу № 40. У актёра два перелома костей правой ноги, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.
Оказалось, что водитель Subaru Forester только за этот год получил семь протоколов за превышение скорости и один — за отсутствие прав при вождении. Он утверждает, что актёр выбежал на дорогу, размахивая руками, и был в "приподнятом настроении". После наезда водитель вызвал на место службы.
А в январе поэта Льва Рубинштейна после ДТП госпитализировали в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У него диагностировали сильную гематому головного мозга в острейшей стадии, раздробление таза, а также переломы скуловой и височной костей. Ему сделали операцию. 14 января 76-летний поэт умер в больнице. Водителю назначили один год и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трёх лет. Прокуратура требует ужесточить вердикт.