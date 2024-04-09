Виновник гибели поэта Рубинштейна получил условный срок

Водитель, который в январе насмерть сбил на пешеходном переходе в Москве поэта Льва Рубинштейна, получил условный срок. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, обвиняемому (его имя не называется) назначили один год и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трёх лет.

"Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год восемь месяцев условно с испытательным сроком в течение трёх лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев" — говорится в сообщении.