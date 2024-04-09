Виновник гибели поэта Рубинштейна получил условный срок
Водитель, насмерть сбивший поэта Рубинштейна в Москве, получил условный срок
Лев Рубинштейн. Обложка © TACC / Антон Новодережкин
Водитель, который в январе насмерть сбил на пешеходном переходе в Москве поэта Льва Рубинштейна, получил условный срок. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, обвиняемому (его имя не называется) назначили один год и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трёх лет.
Момент ДТП с поэтом Львом Рубинштейном. Видео © Телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
"Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год восемь месяцев условно с испытательным сроком в течение трёх лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев" — говорится в сообщении.
Напомним, 9 января Льва Рубинштейна после ДТП госпитализировали в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Поэту сделали операцию, у него, в частности, диагностировали сильную гематому головного мозга в острейшей стадии, раздробление таза, а также переломы скуловой и височной костей. Вечером 12 января появилось сообщение о его смерти, которое спустя некоторое время опровергла его дочь Мария. А 14 января 76-летний поэт умер в больнице.