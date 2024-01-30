Известного драматурга Гельмана сбила машина у Театра имени Пушкина в Москве
Александр Гельман. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Известного драматурга и сценариста Александра Гельмана со множественными переломами ног доставили в травмпункт после ДТП на Тверском бульваре в центре Москвы. Авария произошла вечером 29 января, пишет SHOT.
90-летний Александр Гельман переходил дорогу по пешеходному переходу по пути домой от Московского драматического театра имени Пушкина. Внезапно из-за поворота выехал чёрный автомобиль BMW. Водитель попытался затормозить, когда заметил пешехода, но не успел. По словам очевидцев, Гельман испытывал сильнейшую боль внизу левой голени. Уже в травмпункте выяснилось, что у него переломы пальцев правой ноги и голени левой. Ему наложили гипс и отпустили домой. С водителем будут разбираться сотрудники ГИБДД. Он сам вызвал скорую и полицию. Пострадавший же назвал произошедшее халатностью.
А 9 января в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского госпитализировали поэта Льва Рубинштейна, который попал под колёса автомобиля. Ему сделали операцию, у него, в частности, диагностировали сильную гематому головного мозга в острейшей стадии, раздробление таза, а также переломы скуловой и височной костей. Вечером 12 января появилось сообщение о его смерти, которое спустя некоторое время опровергла его дочь Мария. А 14 января поэт умер в больнице.