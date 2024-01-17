В Москве простились с поэтом Львом Рубинштейном, который умер на 77-м году жизни после серьёзного ДТП. Дом культуры "Рассвет", где состоялась церемония, был полностью заполнен. А на улице выстроилась большая очередь из желающих проводить погибшего в последний путь.

В Москве простились с погибшим после ДТП поэтом Львом Рубинштейном. Видео © LIFE

"Спасибо большое, что вы сюда пришли, что вы сейчас вместе с нами, пришли разделить наше горе. К сожалению, несколько дней назад папы не стало. Такое страшное происшествие, такая страшная катастрофа оборвала его жизнь", — обратилась к собравшимся дочь Рубинштейна Мария.