В Москве простились с погибшим после ДТП поэтом Львом Рубинштейном
Лев Рубинштейн. Обложка © Wikipedia / Natalia Senatorova
В Москве простились с поэтом Львом Рубинштейном, который умер на 77-м году жизни после серьёзного ДТП. Дом культуры "Рассвет", где состоялась церемония, был полностью заполнен. А на улице выстроилась большая очередь из желающих проводить погибшего в последний путь.
В Москве простились с погибшим после ДТП поэтом Львом Рубинштейном. Видео © LIFE
"Спасибо большое, что вы сюда пришли, что вы сейчас вместе с нами, пришли разделить наше горе. К сожалению, несколько дней назад папы не стало. Такое страшное происшествие, такая страшная катастрофа оборвала его жизнь", — обратилась к собравшимся дочь Рубинштейна Мария.
Траурное мероприятие не смогла посетить жена поэта из-за плохого самочувствия. Друзья, которые также не смогли лично присутствовать на прощании, выступили по видеосвязи. Гроб с телом поэта выносили под аплодисменты.
Напомним, 9 января Льва Рубинштейна после ДТП госпитализировали в московский НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Поэту сделали операцию, у него, в частности, диагностировали сильную гематому головного мозга в острейшей стадии, раздробление таза, а также переломы скуловой и височной костей. Вечером 12 января появилось сообщение о его смерти, которое спустя некоторое время опровергла его дочь Мария. А 14 января поэт умер в больнице.