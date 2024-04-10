Прокуратура требует ужесточить вердикт виновнику смертельного ДТП с Рубинштейном

Прокуратура Москвы требует ужесточить приговор виновнику смертельного ДТП с поэтом Львом Рубинштейном, которое произошло на пешеходном переходе в январе. Ему назначили один год и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трёх лет.