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10 апреля, 07:47

Прокуратура требует ужесточить вердикт виновнику смертельного ДТП с Рубинштейном

Лев Рубинштейн. Обложка © Wikipedia / Natalia Senatorova

Лев Рубинштейн. Обложка © Wikipedia / Natalia Senatorova

Прокуратура Москвы требует ужесточить приговор виновнику смертельного ДТП с поэтом Львом Рубинштейном, которое произошло на пешеходном переходе в январе. Ему назначили один год и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трёх лет.

"В связи с мягкостью назначенного наказания Останкинский межрайонный прокурор внёс апелляционное представление на приговор суда", — сказано в сообщении надзорного ведомства.

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Напомним, 9 января Льва Рубинштейна после ДТП госпитализировали в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Поэту сделали операцию, в частности у него диагностировали сильную гематому головного мозга в острейшей стадии, раздробление таза, а также переломы скуловой и височной костей. Вечером 12 января появилось сообщение о его смерти, которое спустя некоторое время опровергла его дочь Мария. А 14 января 76-летний поэт умер в больнице.

Андрей Бражников
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