Автобус упал в реку с моста в Петербурге и затонул, пострадавших откачивают прямо на его крыше
Автобус с пассажирами упал в Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Петербурге
Автобус с пассажирами рухнул в Мойку и полностью затонул после ДТП на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге. На данный момент известно о четырёх пострадавших, информация уточняется. Кадры с места событий публикует SHOT.
Спасатели делают массаж сердца пострадавшим прямо на крыше затонувшего автобуса в Петербурге. Видео © SHOT
На месте уже работают сотрудники оперативных служб. На кадрах видно, что спасатели делают массаж сердца пострадавшим прямо на крыше затонувшего автобуса.
Ранее ДТП с участием самосвала стало причиной гибели трёх человек. Это произошло в Кувшиновском районе Тверской области на 82-м километре трассы Торжок – Осташков, где самосвал опрокинулся на крышу легкового автомобиля Mercedes.