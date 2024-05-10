Автобус упал в реку с моста в Петербурге и затонул, пострадавших откачивают прямо на его крыше

Автобус с пассажирами рухнул в Мойку и полностью затонул после ДТП на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге. На данный момент известно о четырёх пострадавших, информация уточняется. Кадры с места событий публикует SHOT.

Спасатели делают массаж сердца пострадавшим прямо на крыше затонувшего автобуса в Петербурге. Видео © SHOT

На месте уже работают сотрудники оперативных служб. На кадрах видно, что спасатели делают массаж сердца пострадавшим прямо на крыше затонувшего автобуса.