Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 10:46

Автобус упал в реку с моста в Петербурге и затонул, пострадавших откачивают прямо на его крыше

Автобус с пассажирами упал в Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Петербурге

Автобус с пассажирами рухнул в Мойку и полностью затонул после ДТП на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге. На данный момент известно о четырёх пострадавших, информация уточняется. Кадры с места событий публикует SHOT.

Спасатели делают массаж сердца пострадавшим прямо на крыше затонувшего автобуса в Петербурге. Видео © SHOT

На месте уже работают сотрудники оперативных служб. На кадрах видно, что спасатели делают массаж сердца пострадавшим прямо на крыше затонувшего автобуса.

Ранее ДТП с участием самосвала стало причиной гибели трёх человек. Это произошло в Кувшиновском районе Тверской области на 82-м километре трассы Торжок – Осташков, где самосвал опрокинулся на крышу легкового автомобиля Mercedes.

В Воронеже автобус столкнулся с 8 легковушками, один человек получил травмы
В Воронеже автобус столкнулся с 8 легковушками, один человек получил травмы
Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров