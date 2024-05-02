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2 мая, 09:35

В Воронеже автобус столкнулся с 8 легковушками, один человек получил травмы

Серьёзное ДТП в Воронеже. Обложка © Telegram / Полиция Воронежской области

Серьёзное ДТП в Воронеже. Обложка © Telegram / Полиция Воронежской области

Маршрутный автобус попал в аварию с восемью легковыми автомобилями в Воронеже, пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Серьёзное ДТП в Воронеже. Фото © Telegram / Полиция Воронежской области

Серьёзное ДТП в Воронеже. Фото © Telegram / Полиция Воронежской области

"Предварительно установлено, что водитель автобуса первоначально допускает столкновения с движущимся в попутном направлении автомобилем Renault Kaptur, далее с автомобилем "Лада-Веста", KIA Rio. После чего KIA Rio допускает столкновение с автомобилем Renault Logan, а автобус допускает столкновение с автомобилем Hyundai", — говорится в сообщении.

После этого Hyundai отбросило на автомобиль "Лада-Гранта", а автобус столкнулся с BMW и Mazda. В момент столкновения в автобусе было 12 пассажиров, никто из них не пострадал. Травмы получил только водитель автомобиля "Лада-Веста". Обстоятельства столкновения уточняются, на месте происшествия работают спецслужбы.

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Ранее ДТП с участием самосвала стало причиной гибели трёх человек. Это произошло в Кувшиновском районе Тверской области на 82-м километре трассы Торжок – Осташков, где самосвал опрокинулся на крышу легкового автомобиля Mercedes.

Мирон Сидоров
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