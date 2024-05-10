Один человек погиб и четверо пострадали при падении автобуса в реку в Петербурге 10 мая, 11:16 Автобус упал в Мойку в Петербурге. Обложка © Telegram / SHOT

Один человек погиб и четверо пострадали при падении автобуса в реку Мойку с моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Всего в салоне автобуса находилось около 20 человек, пятеро доставлены в больницу, четверо из них в тяжёлом состоянии. Водитель общественного транспорта также пострадал, его состояние оценивается как среднее. Сейчас автобус продолжает находиться в воде уже более часа. По некоторым данным, полиция задержала водителя автобуса. Согласно предварительной версии, ему стало плохо за рулём.

Напомним, в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами рухнул в Мойку и утонул после ДТП на Поцелуевом мосту. На данный момент известно о четырёх пострадавших. Спасатели эвакуируют людей через крышу автобуса.

Авторы Татьяна Миссуми