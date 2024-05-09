Дептранс Москвы сообщил о нескольких ночных ДТП из-за непогоды
ДТП на Третьем транспортном кольце в районе Беговой. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
В Москве плохие погодные условия в ночь на 9 Мая стали причиной нескольких ДТП: на Московском скоростном диаметре (МСД), на внешней стороне 81-го километра МКАД и на Можайском шоссе. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.
Так, несколько автомобилей столкнулись в районе дома № 45б на Можайском шоссе, было затруднено движение в сторону центра. На внешней стороне 81-го километра МКАД в районе съездов № 81 и 82 также произошла авария с участием нескольких авто, для проезда была доступна лишь одна полоса из пяти. Кроме того, несколько машин столкнулись на МСД в районе улицы Дмитриевской, д. 23, пришлось перекрыть движение в сторону области.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, информировало ведомство.
Ранее синоптик рассказал, что в Московском регионе 9 мая будет достаточно холодно, днём сохранится облачность с прояснениями, возможны небольшие осадки, преимущественно мокрый снег. Ветер ожидается северо-западный, до 13 м/с с порывами до 15–20 м/с. Воздух прогреется только до пяти градусов. Холодная погода ниже нормы сохранится до 14 мая.