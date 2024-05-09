Дептранс Москвы сообщил о нескольких ночных ДТП из-за непогоды

В Москве плохие погодные условия в ночь на 9 Мая стали причиной нескольких ДТП: на Московском скоростном диаметре (МСД), на внешней стороне 81-го километра МКАД и на Можайском шоссе. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.

Так, несколько автомобилей столкнулись в районе дома № 45б на Можайском шоссе, было затруднено движение в сторону центра. На внешней стороне 81-го километра МКАД в районе съездов № 81 и 82 также произошла авария с участием нескольких авто, для проезда была доступна лишь одна полоса из пяти. Кроме того, несколько машин столкнулись на МСД в районе улицы Дмитриевской, д. 23, пришлось перекрыть движение в сторону области.