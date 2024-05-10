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10 мая, 13:15

Компанию, чей автобус упал в реку в Петербурге, за два года штрафовали 23 раза

Водолазы на месте падения автобуса в реку Мойку. Обложка © Telegram / МЧС России

Водолазы на месте падения автобуса в реку Мойку. Обложка © Telegram / МЧС России

Компанию ООО "Такси", автобус которой упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, с января 2022 года штрафовали более 20 раз. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.

"С 01.01.2022 по 10.05.2024 Московский и Октябрьский районные суды г. Санкт-Петербурга привлекали ООО "Такси" к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ 23 раза", — рассказали в пресс-службе.

Как уточняется, на общество были наложены штрафы на общую сумму 3,6 миллиона рублей.

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Напомним, в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в Мойку и утонул после ДТП на Поцелуевом мосту. Момент падения транспортного средства попал на видео. В результате происшествия погибло минимум семь человек.

Александра Мышляева
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