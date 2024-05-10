Компанию, чей автобус упал в реку в Петербурге, за два года штрафовали 23 раза

Компанию ООО "Такси", автобус которой упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, с января 2022 года штрафовали более 20 раз. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.

"С 01.01.2022 по 10.05.2024 Московский и Октябрьский районные суды г. Санкт-Петербурга привлекали ООО "Такси" к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ 23 раза", — рассказали в пресс-службе.