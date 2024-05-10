Число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге достигло 7
Падение автобуса в реку Мойку 10 мая. Фото © ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Число погибших при падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге возросло до семи, сообщили SHOT в оперативных службах.
По их словам, врачам не удалось откачать пассажиров, которых достали из автобуса в состоянии клинической смерти.
Напомним, в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами рухнул в Мойку и утонул после ДТП на Поцелуевом мосту. Изначально сообщалось об одном погибшем, позже число выросло до трёх.