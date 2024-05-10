Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 13:01

В МЧС уточнили данные о погибших и пострадавших при падении автобуса в реку Мойку

В МЧС подтвердили гибель трёх человек при падении автобуса в реку в Петербурге

Из упавшего с Поцелуева моста в Петербурге автобуса подняли девять человек, из них двое в тяжёлом состоянии, у четверых наступила клиническая смерть, а трое погибли. Водолазы завершили спасательные работы на месте аварии, сообщили в МЧС.

"В Санкт-Петербурге на месте ДТП завершены водолазные спасательные работы. Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжёлом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. К сожалению, три человека скончались. Водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды", говорится в сообщении ведомства чрезвычайных ситуаций.

Момент падения автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку попал на видео
Момент падения автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку попал на видео

Напомним, сегодня в Северной столице пассажирский автобус с полным салоном упал в реку Мойку и затонул. Сперва появились сообщения об одном погибшем, позже их число возросло до трёх. Впоследствии стало известно о семи жертвах аварии.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров