В МЧС уточнили данные о погибших и пострадавших при падении автобуса в реку Мойку
В МЧС подтвердили гибель трёх человек при падении автобуса в реку в Петербурге
Из упавшего с Поцелуева моста в Петербурге автобуса подняли девять человек, из них двое в тяжёлом состоянии, у четверых наступила клиническая смерть, а трое погибли. Водолазы завершили спасательные работы на месте аварии, сообщили в МЧС.
"В Санкт-Петербурге на месте ДТП завершены водолазные спасательные работы. Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжёлом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. К сожалению, три человека скончались. Водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды", — говорится в сообщении ведомства чрезвычайных ситуаций.
Напомним, сегодня в Северной столице пассажирский автобус с полным салоном упал в реку Мойку и затонул. Сперва появились сообщения об одном погибшем, позже их число возросло до трёх. Впоследствии стало известно о семи жертвах аварии.
Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга