В МЧС уточнили данные о погибших и пострадавших при падении автобуса в реку Мойку

Из упавшего с Поцелуева моста в Петербурге автобуса подняли девять человек, из них двое в тяжёлом состоянии, у четверых наступила клиническая смерть, а трое погибли. Водолазы завершили спасательные работы на месте аварии, сообщили в МЧС.