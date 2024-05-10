Появилось видео из автобуса, поднятого из реки после падения с моста в Петербурге
Автобус, упавший в реку с моста в Петербурге. Фото © Telegram / МЧС России
Спасатели достали из воды автобус, рухнувший с моста в реку в Санкт-Петербурге, что привело к гибели нескольких пассажиров. Mash на Мойке публикует кадры из салона общественного транспорта.
Автобус, упавший в реку с моста в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Вещи пассажиров, которые были в салоне упавшего в реку автобуса. Фото © Telegram / Mash на Мойке
В автобусе выбиты стёкла, погнуты сиденья и сам корпус транспортного средства. Полиция извлекла из салона вещи пассажиров: трость, рюкзак, телефон и ключи. Следствие позже приступит к детальному изучению транспорта и тел погибших для установления всех обстоятельств смертельного ДТП.
Напомним, утром 10 мая автобус с пятнадцатью пассажирами пробил ограждение Поцелуева моста в Петербурге и рухнул в реку. По данным СМИ, авария унесла жизни семи человек. В МЧС пока подтвердили гибель трёх человек. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжёлое, ещё у четверых врачи диагностировали клиническую смерть. По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо за рулём, что привело к трагедии. Мужчину задержали и допросили. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль.