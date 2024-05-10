Два брата-дагестанца нырнули с моста в Мойку за погибающими в автобусе людьми

В Петербурге два брата первыми нырнули за упавшим в реку Мойку автобусом и без колебаний бросились вытаскивать тонущих пассажиров. Героями оказались Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов, они родом из Дагестана. С ними побеседовал SHOT .

Братья работают строителями. В момент происшествия они проезжали мимо, собираясь посетить пятничную молитву. Они заметили, как автобус врезался в легковой автомобиль, пробил парапет и упал в Мойку. Шахбан говорит, что они через люк вытащили водителя и двух пассажиров. По его словам, были и другие очевидцы, которые бросились на выручку попавшим в беду, но их было довольно мало.