Два брата-дагестанца нырнули с моста в Мойку за погибающими в автобусе людьми
Уроженцы Дагестана Шахбан и Мухаммад, первыми кинувшиеся на помощь тонущим пассажирам упавшего с Поцелуева моста автобуса. Обложка © SHOT
В Петербурге два брата первыми нырнули за упавшим в реку Мойку автобусом и без колебаний бросились вытаскивать тонущих пассажиров. Героями оказались Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов, они родом из Дагестана. С ними побеседовал SHOT.
Братья работают строителями. В момент происшествия они проезжали мимо, собираясь посетить пятничную молитву. Они заметили, как автобус врезался в легковой автомобиль, пробил парапет и упал в Мойку. Шахбан говорит, что они через люк вытащили водителя и двух пассажиров. По его словам, были и другие очевидцы, которые бросились на выручку попавшим в беду, но их было довольно мало.
"Холодная вода не испугала, мы купаемся в Дагестане в озере, даже если вода холодная. Всем, кому смогли, оказали помощь", — рассказал Мухаммад в беседе с 360.ru.
Напомним, сегодня в Петербурге автобус проломил ограждение Поцелуева моста и рухнул в реку с полным салоном пассажиров. Жертвами происшествия стали семь человек. Двое пострадавших пребывают в тяжёлом состоянии, ещё у четверых диагностирована клиническая смерть. Впоследствии были опубликованы кадры, на которых видно, как некоторые очевидцы аварии не мешкая кинулись помогать пассажирам в ледяную воду.