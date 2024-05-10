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10 мая, 14:26

Два брата-дагестанца нырнули с моста в Мойку за погибающими в автобусе людьми

Уроженцы Дагестана Шахбан и Мухаммад, первыми кинувшиеся на помощь тонущим пассажирам упавшего с Поцелуева моста автобуса. Обложка © SHOT

Уроженцы Дагестана Шахбан и Мухаммад, первыми кинувшиеся на помощь тонущим пассажирам упавшего с Поцелуева моста автобуса. Обложка © SHOT

В Петербурге два брата первыми нырнули за упавшим в реку Мойку автобусом и без колебаний бросились вытаскивать тонущих пассажиров. Героями оказались Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов, они родом из Дагестана. С ними побеседовал SHOT.

Братья работают строителями. В момент происшествия они проезжали мимо, собираясь посетить пятничную молитву. Они заметили, как автобус врезался в легковой автомобиль, пробил парапет и упал в Мойку. Шахбан говорит, что они через люк вытащили водителя и двух пассажиров. По его словам, были и другие очевидцы, которые бросились на выручку попавшим в беду, но их было довольно мало.

"Холодная вода не испугала, мы купаемся в Дагестане в озере, даже если вода холодная. Всем, кому смогли, оказали помощь",  рассказал Мухаммад в беседе с 360.ru.

Компанию, чей автобус упал в реку в Петербурге, за два года штрафовали 23 раза
Компанию, чей автобус упал в реку в Петербурге, за два года штрафовали 23 раза

Напомним, сегодня в Петербурге автобус проломил ограждение Поцелуева моста и рухнул в реку с полным салоном пассажиров. Жертвами происшествия стали семь человек. Двое пострадавших пребывают в тяжёлом состоянии, ещё у четверых диагностирована клиническая смерть. Впоследствии были опубликованы кадры, на которых видно, как некоторые очевидцы аварии не мешкая кинулись помогать пассажирам в ледяную воду.

Юрий Лысенко
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