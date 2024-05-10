Бастрыкин ждёт доклада о страшной гибели людей в упавшем в реку автобусе в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет контролировать процесс расследования уголовного дела по факту ДТП с автобусом, который упал с моста в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Оно заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", пишет пресс-служба СК РФ в своём телеграм-канале.

"Глава ведомства поставил на контроль центрального аппарата СК ход расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу по факту падения пассажирского автобуса в реку Мойку, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ", — сказано в заявлении ведомства.