Бастрыкин ждёт доклада о страшной гибели людей в упавшем в реку автобусе в Петербурге
Бастрыкин взял под контроль дело о падении автобуса в реку Мойку в Петербурге
Автобус с пассажирами упал в реку Мойку в Петербурге. Фото © ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет контролировать процесс расследования уголовного дела по факту ДТП с автобусом, который упал с моста в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Оно заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", пишет пресс-служба СК РФ в своём телеграм-канале.
"Глава ведомства поставил на контроль центрального аппарата СК ход расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу по факту падения пассажирского автобуса в реку Мойку, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ", — сказано в заявлении ведомства.
По информации СК, жертвами ДТП стали не менее трёх человек, ещё четыре находятся в реанимации в состоянии клинической смерти. Бастрыкин также распорядился дать соответствующую правовую оценку деятельности компании-перевозчика. Он поручил и.о. руководителя ГСУ СКР по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Сегодня в Петербурге произошло ДТП, во время которого автобус с пассажирами пробил ограждение Поцелуева моста и полетел прямо в реку. По данным СМИ, происшествие унесло жизни семи человек. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжёлое, ещё у четверых врачи диагностировали клиническую смерть.