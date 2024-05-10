Стихийный мемориал появился на мосту в Петербурге, где автобус упал в реку Мойку
В Санкт-Петербурге на Поцелуевом мосту, где пассажирский автобус рухнул в реку Мойку, появился стихийный мемориал. Люди несут к месту смертельной аварии цветы. Кадры с места публикует 78.ru.
Стихийный мемориал появился на мосту в Петербурге. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ
Также обнародован список жертв трагедии. По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", среди погибших:
1. Марина Ю., 28 лет
2. Елена Ш., 41 год
3. Андрей Р., 55 лет
4. Мужчина, на вид около 30 лет, личность пока не установили.
Среди пострадавших: Алексей Х., 65 лет, Тамара Г., 71 год, Дмитрий Л., 36 лет, а также две неизвестные женщины около 60 лет.
Автобус с пассажирами пробил ограждение Поцелуева моста в Петербурге, после чего рухнул в реку. По данным СМИ, авария унесла жизни семи человек. В МЧС подтвердили гибель лишь трёх человек. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжёлое, ещё у четверых врачи диагностировали клиническую смерть. По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо за рулём, что привело к трагедии. Мужчину задержали и допросили. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. Появилось видео из автобуса, поднятого из реки после аварии. Внутри выбиты стёкла, погнуты сиденья и сам корпус транспортного средства.