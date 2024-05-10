Стихийный мемориал появился на мосту в Петербурге, где автобус упал в реку Мойку

В Санкт-Петербурге на Поцелуевом мосту, где пассажирский автобус рухнул в реку Мойку, появился стихийный мемориал. Люди несут к месту смертельной аварии цветы. Кадры с места публикует 78.ru.

Стихийный мемориал появился на мосту в Петербурге. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ

Также обнародован список жертв трагедии. По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", среди погибших:

1. Марина Ю., 28 лет 2. Елена Ш., 41 год 3. Андрей Р., 55 лет 4. Мужчина, на вид около 30 лет, личность пока не установили.