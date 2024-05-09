В Ростове-на-Дону пьяный подросток устроил ДТП, погиб его малолетний пассажир
ГИБДД: В Ростове-на-Дону пьяный подросток без прав устроил ДТП, погиб ребёнок
В Ростове-на-Дону пьяный подросток устроил ДТП, погиб его малолетний пассажир. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области
В Ростове-на-Дону 8 мая подросток без водительских прав устроил ДТП, в результате которого погиб малолетний ребёнок. Об этом сообщило УГИБДД по Ростовской области.
"В районе дома 84 по улице 2-й Пролетарской... несовершеннолетний водитель 2008 года рождения, не имея права управления транспортным средством, управляя автомобилем ВАЗ-2106, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства", — написала пресс-служба инспекции в телеграм-канале.
Погиб несовершеннолетний пассажир автомобиля 2017 года рождения — по информации РИА "Новости", родственник "водителя". Госавтоинспекция области напомнила родителям, что недостаточный контроль с их стороны и свободный доступ к ключам от транспортных средств могут привести к трагедии.
Ранее Life.ru писал, что в Петербурге машина сбила актёра из "Улиц разбитых фонарей". Александр Майоров пытался перейти дорогу вне пешеходного перехода, и водитель не успел затормозить. Пострадавший был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии, у него два перелома костей правой ноги, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.