В Ростове-на-Дону пьяный подросток устроил ДТП, погиб его малолетний пассажир

В Ростове-на-Дону 8 мая подросток без водительских прав устроил ДТП, в результате которого погиб малолетний ребёнок. Об этом сообщило УГИБДД по Ростовской области.

"В районе дома 84 по улице 2-й Пролетарской... несовершеннолетний водитель 2008 года рождения, не имея права управления транспортным средством, управляя автомобилем ВАЗ-2106, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства", — написала пресс-служба инспекции в телеграм-канале.

Погиб несовершеннолетний пассажир автомобиля 2017 года рождения — по информации РИА "Новости", родственник "водителя". Госавтоинспекция области напомнила родителям, что недостаточный контроль с их стороны и свободный доступ к ключам от транспортных средств могут привести к трагедии.