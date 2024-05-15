Манипулятор снёс опору моста на ЦКАД в Московской области

Манипулятор снёс опору моста на 314-м километре Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. По данным SHOT, снесённая конструкция с указателями и камерами рухнула на проезжающую "ниву". Водитель чудом отделался ушибами.

Место ДТП с манипулятором в Московской области. Видео © SHOT

В районе съезда на Волоколамское шоссе образовалась десятибалльная пробка, она растянулась на несколько километров в обе стороны. На видео телеграм-канала — место ДТП.