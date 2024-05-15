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15 мая, 11:05

Манипулятор снёс опору моста на ЦКАД в Московской области

Манипулятор снёс опору моста на 314-м километре Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. По данным SHOT, снесённая конструкция с указателями и камерами рухнула на проезжающую "ниву". Водитель чудом отделался ушибами.

Место ДТП с манипулятором в Московской области. Видео © SHOT

В районе съезда на Волоколамское шоссе образовалась десятибалльная пробка, она растянулась на несколько километров в обе стороны. На видео телеграм-канала — место ДТП.

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Ранее три человека пострадали при ДТП с "солярисом" в Москве. Автомобиль на большой скорости влетел в столб и перевернулся, буквально лишившись двигателя. Двух пассажирок госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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