Легковушка с шестью подростками перевернулась на Алтае, погибли две школьницы

Две девочки, подростки, погибли в страшном ДТП в Кош-Агачском районе Республики Алтай. О происшествии сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Кадры с места ДТП в Алтае, где погибли девочки-подростки. Видео © Telegram / МВД по Республике Алтай

По данным ведомства, в ночь на 15 мая около 03:40 водитель автомобиля "Хонда-Аккорд", двигаясь со стороны села Кокоря в направлении села Кош-Агач, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

"В результате ДТП от полученных травм погибли две девочки 2008 года рождения. Кроме того, с травмами различной степени тяжести в больницу были госпитализированы ещё четверо несовершеннолетних граждан", — говорится в сообщении полиции.









Следственное управление СК России по Республике Алтай и прокуратура начали проверку по факту произошедшего. По её результатам будет принято решение. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.