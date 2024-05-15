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15 мая, 09:19

Легковушка с шестью подростками перевернулась на Алтае, погибли две школьницы

Две школьницы погибли, ещё четыре подростка пострадали в страшном ДТП на Алтае

Две девочки, подростки, погибли в страшном ДТП в Кош-Агачском районе Республики Алтай. О происшествии сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Кадры с места ДТП в Алтае, где погибли девочки-подростки. Видео © Telegram / МВД по Республике Алтай

По данным ведомства, в ночь на 15 мая около 03:40 водитель автомобиля "Хонда-Аккорд", двигаясь со стороны села Кокоря в направлении села Кош-Агач, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

"В результате ДТП от полученных травм погибли две девочки 2008 года рождения. Кроме того, с травмами различной степени тяжести в больницу были госпитализированы ещё четверо несовершеннолетних граждан", — говорится в сообщении полиции.

  • Кадр с места ДТП на Алтае, где погибли девочки-подростки. Фото © Telegram / МВД по Республике Алтай
    Кадр с места ДТП на Алтае, где погибли девочки-подростки. Фото © Telegram / МВД по Республике Алтай
  • Кадр с места ДТП на Алтае, где погибли девочки-подростки. Фото © Telegram / МВД по Республике Алтай
    Кадр с места ДТП на Алтае, где погибли девочки-подростки. Фото © Telegram / МВД по Республике Алтай
  • Кадр с места ДТП на Алтае, где погибли девочки-подростки. Фото © Telegram / МВД по Республике Алтай
    Кадр с места ДТП на Алтае, где погибли девочки-подростки. Фото © Telegram / МВД по Республике Алтай
  • Кадр с места ДТП на Алтае, где погибли девочки-подростки. Фото © Telegram / МВД по Республике Алтай
    Кадр с места ДТП на Алтае, где погибли девочки-подростки. Фото © Telegram / МВД по Республике Алтай

Кадр с места ДТП на Алтае, где погибли девочки-подростки. Фото © Telegram / МВД по Республике Алтай

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Следственное управление СК России по Республике Алтай и прокуратура начали проверку по факту произошедшего. По её результатам будет принято решение. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее Life.ru сообщал, что минувшей ночью на юго-западе Москвы иномарку разорвало на части в жёстком ДТП. В результате три человека серьёзно пострадали.

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Заело водительский ремень и отказали тормоза: Житель Москвы чуть не сгорел в китайском кроссовере
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Telegram / МВД по Республике Алтай

Наталья Исакова
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