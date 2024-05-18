Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 17:05

В Ленобласти водитель иномарки хотел обогнать авто на трассе, но угробил пять человек

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Ленинградской области

Последствия ДТП на трассе в Ленинградской области. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Последствия ДТП на трассе в Ленинградской области. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Смертельное ДТП произошло на трассе в Ленинградской области. В результате массовой аварии, которая произошла по вине 21-летнего водителя, погибло пять человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Последствия ДТП на трассе в Ленинградской области. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Последствия ДТП на трассе в Ленинградской области. Фото © Telegram / Петербургская полиция

По данным ведомства, всё произошло сегодня днём на 13-м километре автодороги Сосновый Бор – Глобицы в Ломоносовском районе. 21-летний парень за рулём "мицубиси" при выполнении обгона не справился с управлением и столкнулся с попутным седаном "KIA-Рио" под управлением 58-летнего водителя. После этого "мицубиси" влетел ещё и во встречный "фольксваген".

"В результате дорожной аварии погибло пять человек: водитель "фольксвагена" и четверо его пассажиров. Предполагаемый виновник аварии (водитель "мицубиси") госпитализирован в тяжёлом состоянии", — говорится в сообщении.

Названы знаки зодиака, которые чаще всего попадают в ДТП
Названы знаки зодиака, которые чаще всего попадают в ДТП

Ранее Life.ru рассказывал о ДТП под Иркутском, в котором пострадало десять человек. Там на 359-м километре трассы Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово УАЗ столкнулся с автобусом "Мерседес". Травмы получили водитель и пассажир УАЗа, а также восемь вахтовиков в автобусе. Возбуждено уголовное дело.

Николь Вербер
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров