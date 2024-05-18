В Ленобласти водитель иномарки хотел обогнать авто на трассе, но угробил пять человек
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Ленинградской области
Смертельное ДТП произошло на трассе в Ленинградской области. В результате массовой аварии, которая произошла по вине 21-летнего водителя, погибло пять человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленобласти.
По данным ведомства, всё произошло сегодня днём на 13-м километре автодороги Сосновый Бор – Глобицы в Ломоносовском районе. 21-летний парень за рулём "мицубиси" при выполнении обгона не справился с управлением и столкнулся с попутным седаном "KIA-Рио" под управлением 58-летнего водителя. После этого "мицубиси" влетел ещё и во встречный "фольксваген".
"В результате дорожной аварии погибло пять человек: водитель "фольксвагена" и четверо его пассажиров. Предполагаемый виновник аварии (водитель "мицубиси") госпитализирован в тяжёлом состоянии", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал о ДТП под Иркутском, в котором пострадало десять человек. Там на 359-м километре трассы Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово УАЗ столкнулся с автобусом "Мерседес". Травмы получили водитель и пассажир УАЗа, а также восемь вахтовиков в автобусе. Возбуждено уголовное дело.