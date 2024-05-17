Названы знаки зодиака, которые чаще всего попадают в ДТП

Виновниками аварий чаще всего становятся Водолеи и Козероги. Об этом сообщили в "Страховом доме ВСК" "Российской газете".

Аналитики выяснили, что в ДТП за рулём такси, каршеринга и другого корпоративного транспорта чаще всего оказываются Козероги (66%) и Водолеи (31%).

Среди водителей обычных автомобилей Козероги также открывают антитоп с 10% аварий. Второе место занимают Раки (9%), Львы (8,7%), Тельцы (8,6%) и Водолеи (8,5%). А самыми аккуратными водителями исследователи назвали Скорпионов и Стрельцов.

Ракам посоветовали выбирать общественный транспорт по воскресеньям и понедельникам, Козерогам — по вторникам, средам и пятницам, Львам — по четвергам, а Рыбам — по субботам. Также аналитики предупредили Тельцов, Рыб и Раков об опасности вождения Lada. Рыбам и Близнецам посоветовали отказаться от авто марки Hyundai, Тельцам и Весам — от Kia, Рыбам и Весам — от Renault, Водолеям — от Toyota.