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17 мая, 10:32

Названы знаки зодиака, которые чаще всего попадают в ДТП

Аналитики выяснили, что Водолеи и Козероги чаще всего становятся виновниками ДТП

Чтобы не попасть в аварию, Козерогам лучше выбирать общественный транспорт по вторникам, средам и пятницам. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Чтобы не попасть в аварию, Козерогам лучше выбирать общественный транспорт по вторникам, средам и пятницам. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Виновниками аварий чаще всего становятся Водолеи и Козероги. Об этом сообщили в "Страховом доме ВСК" "Российской газете".

Аналитики выяснили, что в ДТП за рулём такси, каршеринга и другого корпоративного транспорта чаще всего оказываются Козероги (66%) и Водолеи (31%).

Среди водителей обычных автомобилей Козероги также открывают антитоп с 10% аварий. Второе место занимают Раки (9%), Львы (8,7%), Тельцы (8,6%) и Водолеи (8,5%). А самыми аккуратными водителями исследователи назвали Скорпионов и Стрельцов.

Ракам посоветовали выбирать общественный транспорт по воскресеньям и понедельникам, Козерогам — по вторникам, средам и пятницам, Львам — по четвергам, а Рыбам — по субботам. Также аналитики предупредили Тельцов, Рыб и Раков об опасности вождения Lada. Рыбам и Близнецам посоветовали отказаться от авто марки Hyundai, Тельцам и Весам — от Kia, Рыбам и Весам — от Renault, Водолеям — от Toyota.

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Ранее Life.ru назвал знаки зодиака, которым больше всех подходит удалённая работа. Отмечается, что Ракам очень нравится домашний уют и они привязаны к своим близким, поэтому домашний формат работы позволит им больше времени проводить с семьёй. А Тельцы, например, могут быть очень продуктивными в спокойной обстановке, поэтому уютное рабочее место дома им тоже подходит.

Александра Мышляева
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