Названы знаки зодиака, которым больше всех подходит удалённая работа

Есть знаки зодиака, которым удалённая работа подходит больше, чем другим. По словам астролога, нумеролога, эзотерика Олега Персидского, к ним относятся Раки, Рыбы, Водолеи, Весы и Тельцы.

По его словам, Ракам очень нравится домашний уют и они привязаны к своим близким, домашний формат работы позволит им больше времени проводить с семьёй. Рыбы же, наоборот, любят уединение, в котором могут спокойно развивать свои творческие способности.

"Водолеи обладают сильным чувством независимости и любят работать в своём графике. Поэтому именно удалённая работа подходит им очень хорошо. Она даёт им необходимую свободу выбора и возможность самостоятельно организовывать свою рабочую среду", — сказал эксперт телеканалу "Москва 24".

Весы всегда стремятся к гармонии и балансу, а Тельцы умеют быть очень продуктивными в спокойной обстановке, поэтому уютное рабочее место дома им тоже подходит, завершил эксперт.