Названы знаки зодиака, которым больше всех подходит удалённая работа
Эзотерик Персидский: Удалёнка подходит Ракам, Рыбам, Водолеям, Весам и Тельцам
Удалёнка подходит Ракам, Рыбам, Водолеям, Весам и Тельцам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Есть знаки зодиака, которым удалённая работа подходит больше, чем другим. По словам астролога, нумеролога, эзотерика Олега Персидского, к ним относятся Раки, Рыбы, Водолеи, Весы и Тельцы.
По его словам, Ракам очень нравится домашний уют и они привязаны к своим близким, домашний формат работы позволит им больше времени проводить с семьёй. Рыбы же, наоборот, любят уединение, в котором могут спокойно развивать свои творческие способности.
"Водолеи обладают сильным чувством независимости и любят работать в своём графике. Поэтому именно удалённая работа подходит им очень хорошо. Она даёт им необходимую свободу выбора и возможность самостоятельно организовывать свою рабочую среду", — сказал эксперт телеканалу "Москва 24".
Весы всегда стремятся к гармонии и балансу, а Тельцы умеют быть очень продуктивными в спокойной обстановке, поэтому уютное рабочее место дома им тоже подходит, завершил эксперт.
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