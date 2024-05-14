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14 мая, 00:26

Бескомпромиссные и беспощадные: Эзотерик назвала пять самых сложных партнёрш по знаку зодиака

Таролог Панина: Сложными женщинами по знаку зодиака являются Овны, Раки и Львы

Самыми сложными женщинами по знаку зодиака являются Овцы, Раки, Львы, Козероги и Стрельцы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Самыми сложными женщинами по знаку зодиака являются Овцы, Раки, Львы, Козероги и Стрельцы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Некоторые представительницы зодиакального круга особенно гневливы, напористы, доминантны, расчётливы или эмоционально неустойчивы, что делает отношения с ними затруднительными. Какие астрологические знаки сильнее всего портят женский характер, газете "Вечерняя Москва" рассказала таролог Аделина Панина.

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Женщине-Овну никогда не хватает того, что может предложить партнёр.

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Наиболее невыносима в любовных отношениях дама-Овен. Ей никогда не хватает того, что может предложить партнёр, и из-за её высоких стандартов мужчине приходится постоянно стремиться к новым горизонтам, раскрывая весь свой потенциал. Если обладательница этого знака не получает желаемого, она гневается и закатывает скандал. На компромиссы такая партнёрша идёт неохотно, поэтому, чтобы мирно с нею сосуществовать, нужно быть готовым к постоянным уступкам.

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Партнёрши-Раки могут долго копить обиды, а затем внезапно выплёскивать их в жестоких словах и поступках.

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Женщины-Раки эмоционально неустойчивы и крайне уязвимы. Они могут долго копить обиды, а затем внезапно выплёскивать их в жестоких словах и поступках. Причём эти обиды могут быть не только объективными, но и целиком надуманными. Партнёру Ракини рекомендуется быть с нею крайне бережным и осторожным и в критический момент уметь уступить.

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Нужно воспринимать Львиц как королев и не спорить с ними: они стремятся доминировать во всех жизненных сферах.

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Львицы стремятся доминировать во всех жизненных сферах, особенно в семье. Их нужно воспринимать как королев, спорить с ними не рекомендуется. Если партнёр продемонстрирует, что эта дама безусловный лидер в его доме, то получит от неё признание и снисхождение.

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Женщины-Стрельцы беспощадны и готовы идти к своей цели по головам.

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Гнев женщин-Стрельцов невероятно страшен. Если не хотите спровоцировать их на жестокость в свой адрес, не задевайте их чувства. Беспощадными они могут быть даже к тем, кто не подозревает, что каким-то образом перешёл им дорогу. И да, многие Стрельчихи готовы идти к своей цели по головам.

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В семейной жизни женщины-Козероги могут превратиться в диктаторов, неспособных на компромиссы.

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Целеустремлённые Козерожки нередко бывают расчётливы, не умеют проявлять сочувствие к ближнему и склонны подавлять окружающих, чтобы потешить своё эго. В семейной жизни такие женщины могут превратиться в диктаторов, неспособных на компромиссы.

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Ранее было названо пять знаков, под которыми рождаются мужчины с тяжёлым характером. Так, Близнецы никогда первыми не сознаются в тёплых чувствах и не скажут заветное "люблю", а Скорпионы долго хранят обиду, а потом нападают с обвинениями на виновника.

Лариса Сафронова
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