Бескомпромиссные и беспощадные: Эзотерик назвала пять самых сложных партнёрш по знаку зодиака

Некоторые представительницы зодиакального круга особенно гневливы, напористы, доминантны, расчётливы или эмоционально неустойчивы, что делает отношения с ними затруднительными. Какие астрологические знаки сильнее всего портят женский характер, газете "Вечерняя Москва" рассказала таролог Аделина Панина.

Женщине-Овну никогда не хватает того, что может предложить партнёр. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Наиболее невыносима в любовных отношениях дама-Овен. Ей никогда не хватает того, что может предложить партнёр, и из-за её высоких стандартов мужчине приходится постоянно стремиться к новым горизонтам, раскрывая весь свой потенциал. Если обладательница этого знака не получает желаемого, она гневается и закатывает скандал. На компромиссы такая партнёрша идёт неохотно, поэтому, чтобы мирно с нею сосуществовать, нужно быть готовым к постоянным уступкам.

Партнёрши-Раки могут долго копить обиды, а затем внезапно выплёскивать их в жестоких словах и поступках. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Женщины-Раки эмоционально неустойчивы и крайне уязвимы. Они могут долго копить обиды, а затем внезапно выплёскивать их в жестоких словах и поступках. Причём эти обиды могут быть не только объективными, но и целиком надуманными. Партнёру Ракини рекомендуется быть с нею крайне бережным и осторожным и в критический момент уметь уступить.

Нужно воспринимать Львиц как королев и не спорить с ними: они стремятся доминировать во всех жизненных сферах. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Львицы стремятся доминировать во всех жизненных сферах, особенно в семье. Их нужно воспринимать как королев, спорить с ними не рекомендуется. Если партнёр продемонстрирует, что эта дама безусловный лидер в его доме, то получит от неё признание и снисхождение.

Женщины-Стрельцы беспощадны и готовы идти к своей цели по головам. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Гнев женщин-Стрельцов невероятно страшен. Если не хотите спровоцировать их на жестокость в свой адрес, не задевайте их чувства. Беспощадными они могут быть даже к тем, кто не подозревает, что каким-то образом перешёл им дорогу. И да, многие Стрельчихи готовы идти к своей цели по головам.

В семейной жизни женщины-Козероги могут превратиться в диктаторов, неспособных на компромиссы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Целеустремлённые Козерожки нередко бывают расчётливы, не умеют проявлять сочувствие к ближнему и склонны подавлять окружающих, чтобы потешить своё эго. В семейной жизни такие женщины могут превратиться в диктаторов, неспособных на компромиссы.